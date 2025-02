Frenazo de la recuperación laboral en Asturias, única región que pierde empleo

La ganancia de empleo conseguida en el plazo de un año alcanzó a dieciséis comunidades y sólo esquivó a Asturias. La región perdió el 0,65% de sus ocupados (2.500, hasta quedarse en 385.400) mientras gran parte del país mantenía velocidades de recuperación laboral vigorosas, cercanas o superiores al 2,5%. Salvo en Canarias (1,48%), Cantabria (0,73%) y Castilla y León (0,71), dos territorios estos últimos que comparten con Asturias el mal del envejecimiento.

¿Por qué la región está destruyendo empleo mientras el resto del país lo crea? Las limitaciones técnicas de la Encuesta de Población Activa que ayer mencionó el consejero de Empleo, Isaac Pola, no bastan como explicación. Utilizando los datos de un año completo para corregir la volatilidad de los resultados (como recomiendan los economistas laborales), el balance para Asturias también es negativo y refleja una pérdida media de 2.600 empleos. ¿Dónde se pierden? La EPA sugiere que la creación de trabajo en el sector servicios se ha deprimido, que la industria no despega y que la mejoría de la construcción no es suficiente para amortiguar el golpe. “Se confirma que hemos entrado en desaceleración económica; ahora mismo, los datos empiezan a ser preocupantes”, comentó Belarmino Feito, presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE). Y apostilló: “Asturias se encuentra en un punto de inflexión; o se adoptan medidas valientes para favorecer la actividad económica, o el declive se agudizará”.