El salario medio de los asturianos, casi 1.200 euros inferior al de los alemanes

Oviedo, J. L. SALINAS

Miguel Cardoso es el economista jefe para España de BBVA Research, centro de estudios del banco. Sus previsiones para la economía española, y también para la asturiana, están entre las más pesimistas de los distintos observatorios de predicción, aunque para el caso de Asturias BBVA Research espera un comportamiento menos desfavorable que la media nacional.

–¿Cuáles son esas previsiones?

–Para España prevemos una caída del PIB del 11,5% en 2020 y una recuperación del 7% para el año que viene. Comparadas con otras previsiones, como las del Banco de España o la Autoridad Fiscal, nuestros escenarios son algo más negativos.

–¿Y para Asturias?

–Estimamos una caída algo menos intensa para este año, del 10,9%, y una recuperación del 6,4% en 2021. Estas previsiones están hechas bajo incertidumbres y suponiendo que la enfermedad esté relativamente bajo control, que convivimos con ella, que hay rebrotes pero que no nos llevan al tipo de confinamiento de marzo y abril o que ese confinamiento, si lo hay, no se extiende tanto como en marzo. Es decir, que los rebrotes están localizados y que las medidas de control no supongan tanto impacto económico como lo han tenido durante el primer semestre del año.

–¿Qué pasará con el empleo?

–Esa es una de las grandes diferencias de esta crisis con respecto a las anteriores. A pesar de que estamos hablando de caídas del entorno del 11% del PIB es poco probable que el empleo caiga tanto. El descenso estará alrededor del 5%. Eso es algo a valorar en el caso de España, porque normalmente por cada punto que caía nuestro PIB teníamos un punto de caída del empleo. Que estemos acotando eso es positivo.