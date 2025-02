El actualizado Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que ha elaborado el Gobierno para el periodo 2021-2030 y que eleva hasta el 23% el objetivo final de reducción de gases de efecto invernadero con respecto a 1990, «supone una oportunidad económica» para España, según destaca el informe de impacto que lo acompaña. Sin embargo, los propios autores del estudio reconocen que no han evaluado los impactos por regiones y ello a pesar de que no todas las comunidades autónomas pierden empleo vinculado a las minas y a las centrales térmicas de carbón, de que la gran industria intensiva en emisiones se concentra en una pocas de ellas y de que no tienen las mismas potencialidades de cara al desarrollo de las renovables (por ejemplo las radiaciones solares no son iguales en Andalucía que en Asturias de cara a aprovechar la energía solar). Tanto la patronal FADE como los sindicatos UGT y CC OO de Asturias han reclamado insistentemente al Ministerio para la Transición Ecológica que se tenga en cuenta la singularidad de Asturias a la hora de planificar la descarbonización. Alertan del impacto que puede tener en una región donde el carbón aún es la principal fuente de energía, en la que sus principales industrias son grandes emisoras de CO2 y que tiene la mayor concentración de España de empresas electrointensivas, muy sensibles a nivel de competitividad a los cambios bruscos en el escenario energético. El Ministerio para la Transición Ecológica acompaña su nuevo borrador del PNIEC 2021-2030 de un estudio de impacto económico, de empleo, social y sobre la salud pública que concluye que el plan de descarbonización «se trata de una oportunidad económica» que movilizará en España una inversión de 241.000 millones de euros (el 80% privada y el 20% pública), un aumento del producto interior ...

Economía El plan para recortar las emisiones no evalúa su impacto por regiones El Ministerio prevé crear empleo en España, pero sin tener en cuenta los efectos de los cierres en cada comunidad