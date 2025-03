Calambrazo en el corazón industrial

La UE lleva tiempo hablando de la Unión de la Energía y del nuevo mercado interior de la electricidad y legislando sobre ello, pero, aun existiendo un conjunto de normas comunes, las regulaciones siguen siendo sobre todo nacionales y el mercado único del kilovatio no es tal o no al menos para España. El país es todavía una isla energética, de tal suerte que su capacidad de interconexión física con Europa –líneas eléctricas para intercambiar energía– no llega ni a un tercio del objetivo marcado por la UE para 2020, equivalente al 10% de la potencia instalada. Una limitación que no existe en Centroeuropa y que tiene efecto sobre los precios, porque hay menos competidores en el mercado y porque fuerza al país a disponer de capacidad de generación extra para garantizar el suministro, centrales que es necesario retribuir con cargo a la factura.