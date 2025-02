Con todo, Pascual sostuvo (en alusión al enunciado de las jornadas) que “Asturias funciona” y que “puede seguir funcionando”: “Tenemos”, explicó, “industria (lo que no pueden decir todas las regiones), tecnología y Universidad”. “Es responsabilidad de todos que siga funcionando”. “Tenemos todo en la mano” para lograrlo, argumentó. Y planteó un desafío: “Tenemos que salir fuera. El negocio nos lo da el mercado exterior porque la apuesta en Asturias va algo más lenta de lo que debería”, aun cuando precisó: “Aun así, se están haciendo muchas cosas y muy buenas, pero necesitamos un mayor tejido empresarial para cerrar la brecha tecnológica” con otros territorios.

José Camero, de Triditive, una compañía gijonesa con tecnología patentada de fabricación aditiva en serie de productos acabados totalmente funcionales y de alta calidad, planteó la gran oportunidad que abriga el futuro inmediato: “No todo está inventado. Eso es falso”. «Vosotros» -dijo en alusión a los actuales estudiantes- “sois los consumidores del futuro y el responsable de una empresa con 60 años de edad no puede desarrollar productos para vosotros porque no sabe lo que vais a consumir”. Y al tiempo les expuso el desafío que viene: “Con la inteligencia artificial mutarán más de 800 millones de empleos. Tenéis que ser dinámicos. La Universidad no puede formaros para ocupaciones que aún no se conocen”. Entre el reto y la oportunidad, llamó a levantar la moral y a creerse capaz de innovar y crear: “Los españoles siempre creemos que los demás saben más que nosotros”.

Camero lanzó una crítica: “Tenemos talento muy endogámico. Sin embargo podemos atraer talento e inversores de fuera, pero no nos los creemos”. Y además, apuntó, debe haber más gente creando empresas: “Os animo a ello”. Él mismo fue precursor: su padre, empresario, quería que estudiara ingeniería pero él cursó Economía y se ha dedicado a crear varias sociedades.

Susana Pascual, de PixelsHub, empresa con sede en Gijón y especializada en realidad virtual y aumentada, con el recurso a la tecnología 3D, y en el desarrollo de productos para empresas (el modelo B2B o de negocio a negocio) subrayó la dificultad de todo proyecto en los primeros tiempos, en los que los inicios son por lo general “muy duros”.