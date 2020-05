Un skater de etiqueta

Con 56 años, Claudio Fernández sigue disfrutando como un niño dibujando piruetas con un monopatín. Hace unos meses, bien temprano para no dar el cante, se vistió con traje y corbata y le pidió a uno de sus hijos que le acompañara a la pista de skate del Parque de Invierno, en Oviedo. “Vi en una revista que había skaters que lo hacían y la verdad es que me lo pasé muy bien. El traje no me limitó los movimientos”, explica este loco del deporte, especialmente del surf. Lleva más de 40 años haciendo lo que le gusta y, en cierto modo, ha conseguido vincular su trabajo a sus grandes pasiones.

Claudio Fernández Andía nació el 16 de noviembre de 1963 en Viña del Mar (Chile), pero vive en Oviedo desde los 7 años y se considera asturiano de pura cepa. Sus inquietudes deportivas y su lugar de vacaciones le llevaron hacia dos actividades que estaban en mantillas a principios de la década de los 70 del siglo pasado:_“Veraneaba en Ribadesella y me encantaba ver a los que practicaban surf. Al principio, con 12 o 13 años, solo me dejaban sentarme en la tabla”.