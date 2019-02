Los nuevos topes salariales del fútbol español: LaLiga rebaja al Atlético y el Athletic sube 40 millones

Primera división

Es de destacar la bajada de casi 3 millones de euros que tiene el Atlético de Madrid y que puede haberle obligado a hacer “encaje de bolillos” para el fichaje de Morata a pesar del traspaso de Jonny al Wolverhampton.

En cuanto a los equipos con incrementos de su tope salarial, es muy importante resaltar que son los propios clubes los que deben solicitar esos aumentos y no es La Liga la que actualiza los límites salariales por defecto.

Por este motivo, muchos equipos no sufren variación. O bien no lo han pedido, o bien no tienen derecho a él por no sufrir variación sus ingresos/gastos.