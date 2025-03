El escritor belga Filip Osselaer viajó a España el pasado 11 de mayo para tratar de rematar su último libro “El hombre que murió (pidió la cuenta, comió mejillones y luego desapareció), El Tarangu”. En él cuenta la historia del emigrante español que durante su estancia de quince años en Bélgica se hizo pasar por el ciclista asturiano José Manuel Fuente, El Tarangu. Osselaer fue a buscarlo a Benidorm, donde el impostor, de unos 70 años, vive hoy retirado. Tras seguirlo, al segundo día lo abordó en una cafetería y se encontró con una persona que conocía al milímetro la vida y hazañas del ciclista asturiano. Pero cuando le recriminó que él no era quien decía ser, que se llama Víctor y que se trataba de un farsante, el falso Tarangu levantó los brazos y le espetó: “Mírame a los ojos, yo soy el verdadero José Manuel Fuente”. Filip Osselaer empezó a tirar del hilo de la historia del falso Tarangu en 2016. Entonces estaba escribiendo la biografía del ciclista Lucien Van Impe, también belga, ganador del Tour de Francia en 1976. Fue Van Impe quien le confesó a Osselaer la anécdota que lo desató todo. “Me dijo que podía parecer una broma, pero que había sucedido realmente y que estaba reflejado en una fotografía, que luego me enseñó”, explica el escritor. Van Impe le contó que en 2003, un desconocido le llamó para invitarle a él y a su mujer a cenar. Su interlocutor, al que no reconoció por su voz, le aseguró que era José Manuel Fuente. El belga conocía de sobra a Fuente. Había sido uno de sus grandes rivales. Pero algo no casaba: Fuente había fallecido en 1996. Sin embargo, Lucien Van Impe, “empujado por la curiosidad”, acudió al restaurante en el día ...

Deportes La “resurrección” del Tarangu Un emigrante jubilado en Benidorm se hizo pasar por José Manuel Fuente durante sus años en Bélgica, según desvela en un libro un escritor belga LNE