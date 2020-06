La cerradura del piso de Montecerrao anunciaba el regreso del héroe. Pasaba la 1 de la mañana, cerca de hora y media después de que Borja Sánchez Laborde (Oviedo, 1996) hubiera dejado El Molinón patas arriba con una jugada colosal. Juanjo Huerta (Oviedo, 1994), su compañero de piso, casi un hermano para Borja tras una vida juntos, le recibió con admiración. “¡La que liaste! ¡La que liaste!”, le dijo entre felicitaciones y abrazos. Borja, taciturno como siempre, no entendía tanta expresividad. “¿Pero… qué pasa?”, le contestó. “¿Que qué pasa?”, contestó Juanjo, “que no ganamos en El Molinón desde hace 23 años. Que saliste y lo metiste. ¡Qué salió todo perfecto!”. Y Borja se reía, sin alterarse, con un gesto similar al de su contenido celebración. Como si dar la victoria al Oviedo en el derbi, en el partido más anhelado, y sacar a su equipo de los puestos de descenso no fuera para tanto. Pero vaya si lo era. La estética galopada del canterano, cabeza erguida, paso ligero y rivales rebotando contra su carrocería, finalizó de una forma algo menos sutil. Con un toque con la puntera del pie. Un recurso práctico ante la arrolladora llegada de Babin a la escena. “Lo primero que pensé en el gol fue en su abuelo”, señala Juanjo. José Laborde, Pepe ‘el francés’, fue el que metió el gusanillo azul a Borja. Incondicional oviedista, era uno de los diez socios del club más antiguos en el momento de su fallecimiento, hace un par de años. Huerta se explica: “Cuando Borja y yo éramos pequeños y jugábamos al fútbol en el prao de casa, su abuelo nos decía: ‘déjamela para la puntera’. Y le daba”. Y así, de puntera, fue como Borja levantó al oviedismo de su sofá un lunes noche en el ...

La puntera de Laborde: lo que aprendió Borja Sánchez de su abuelo El día después del canterano azul, héroe del derbi: del golpeo con la punta del pie que conoció en su familia al primer abrazo en casa | "Tiene un aire a Dubovsky, con un talento brutal y a veces incomprendido", dice Joyce Moreno, exjugador del Oviedo y agente del canterano Nacho Azparren Xuan Fernández