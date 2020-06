El visitante que serpentea por el mostrador de la autopista del Huerna queda fascinado ante el corazón puro de la Gran Cantábrica. Pero si quisiera llegar a él no podría. El puerto de La Cubilla está “Cerrado”. Y con él un paisaje y muchos recursos. No es lógico. Significa derroche y abandono. No solo es el trabe de nieve en el kilómetro 21 el que se lo impide, sino el estado de la carretera desde Telleo: piso levantado, rebacheos de fortuna que sueltan grava, badenes, estrechamientos, firme deslizante por lodos y ocupado por broza. Desde hace un par de años, al menos, los vecinos de las parroquias de Telleo y Tuiza llevan colocando carteles en los que claman ante el abandono en el que se ve su única vía de acceso. Que también lo es al parque de Las Ubiñas y la Mesa. Atrévase, vaya y juzgue si les falta razón. Seguramente la prevista etapa de la Vuelta a España con final en La Cubilla, será la ocasión de atender tan justa demanda para desenvolver su día a día. Pero además de utilidad a los menguados residentes permanentes, la carretera atrae a los cada vez más numerosos viajeros que buscan experiencias de alta intensidad relacionadas con el paisaje. Y aquí las encuentran. Y le hacen sentir que su viaje es iniciático, pues los eleva por sucesivos peldaños, en una experiencia sensorial original, hasta el alto reino de los puertos cantábricos, que aquí tiene su capital. Ya sea por el gusto de conducir, desde el coche o la moto, despacio y admirando; ya sea por el esfuerzo generoso del ciclista, todos saben que están recorriendo una carretera escénica y que el premio es espectacular.

Contenido exclusivo Deportes La Cubilla, el Tourmalet asturiano Los espectaculares 28 kilómetros del alto lenense, que descubrirá el final de etapa de la Vuelta a España, están a la altura de las cumbres míticas del ciclismo Fermín Rodríguez Gutiérrez