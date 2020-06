Contagiadas de rivalidad

El derbi asturiano más atípico de la historia, el primero a puerta cerrada tras una pandemia que paraliza al planeta, tiene varios cabos por atar. Las hinchadas del Sporting y del Oviedo no tendrán voz mañana en El Molinón (21.45 horas), pero un derbi no solo abarca los 90 minutos de juego. Arrinconada en pocos días por lo apretado del calendario, la rivalidad fluye en la Asturias futbolera entre mascarillas y distancia social. Y también entre muchas dudas. ¿Habrá despedida al Oviedo de la afición antes de partir a Gijón? ¿Tendrá el Sporting un recibimiento en El Molinón? ¿Dónde se reunirán las hinchadas para seguir el partido? Asuntos de profunda preocupación entre las autoridades (hoy empieza la “nueva normalidad” y se acaba el estado de alarma, pero la precaución por los contagios continua) y de dudas en ambas hinchadas, que siguen exhibiendo la rivalidad tras el covid. Con ellas no puede ningún virus ni tampoco la puerta cerrada