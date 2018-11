Casi doscientos años de pasión

La imagen juntos de los dos socios más antiguos del Sporting es divertida e impactante. Ambos tienen aspecto de dandi, con un clásico traje Álvarez y con un look más de sport Fanjul. Posan para las fotos, bromean (“saldremos bien porque somos guapos”), se sientan en el sofá y empieza el show. Vuelan las anécdotas. “Me acuerdo cuando vi jugar a Herrerita en Gijón, en el campo de La Campona, antes de que fichase por el Oviedo. Era un excelente jugador. Del Sporting, de todos los que he visto, me quedo con Quini y Luisón”, dice Fanjul, que nació tres años antes que la fundación del Oviedo, en 1926. Pero un detalle significativo, que se convierte en un claro indicativo del pésimo momento deportivo que atraviesan los dos equipos antes de enfrentarse en el Tartiere, es que ninguno de los dos socios más antiguos va a ver el partido. Fanjul sigue al Sporting, pero ya no ve tanto fútbol como hace años y Álvarez, que suele estar atento al Oviedo por televisión, lo verá repetido, pero “sólo si gana el Oviedo”, por eso de los nervios. Entendidos de fútbol, a Álvarez y a Fanjul no les va mucho lo de predecir un resultado. Pero el gijonés se anima: “0-5”, augura entre carcajadas, expresando, admite, sobre todo un deseo. Álvarez le contesta, con humor: “Pues entonces yo un 10-0, siempre por encima”, asegura. Álvarez y Fanjul se despiden entre abrazos. “Ven para la capital”, le invita el ovetense. Antes del último apretón de manos Fanjul, que no farda de ser el socio más antiguo, deja una cita para el recuerdo. –¿“Qué se siente al ser el socio número uno del Sporting. Nada, solo pienso que entonces muchos murieron”.