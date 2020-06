Casi como en El Molinón

Era la más mayor de los centenares de aficionados que se congregaron en los bajos de El Molinón para ver el derbi. E iba vestida de azul, pero a Mari Paz Bruzos no la ganaba nadie anoche en sentimiento rojiblanco. Con sus nietos y sus hijas, la mujer de 64 años quiso apoyar a su Sporting del alma lo más cerca que el coronavirus le permitió. Y eso entrañaba ocupar una mesa, tarea complicada, en los bares aledaños al coliseo rojiblanco. “Este ambiente no lo hay en ningún sitio. Aunque da pena no estar dentro”, comentó la señora, mientras los muchos hinchas ahí reunidos rugían como si Murilo estuviera regateando a un jugador del Oviedo en el mismo parking del estadio. “Me lo estoy pasando superbién”, afirmó Laura Rodríguez, la nieta pequeña, que ella sí, iba con la correspondiente camiseta del Sporting.