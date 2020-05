Y Franco debería de haber muerto

Lo que más incomodó al Generalísimo Francisco Franco tras el atentado que sufrió la tarde del jueves 28 de julio de 1949 fue que se le hubiese caído encima el desmayado obispo de Astorga −monseñor Jesús Mérida Pérez, quien lo acompañaba en el Mercedes Pullmann que fue tiroteado en las afueras de Ponferrada− y haber tenido que soportar sobre sí tal peso episcopal hasta que acudieron en su auxilio. Dejémoslo en tan incómoda posición para hacer un poco de historia. En 1944, el disparate de invadir la España franquista a través del Valle de Arán −urdido por quienes, desde su exilio, no tenían cabal idea de lo que en realidad ocurría en el interior− terminó no solo con el fracaso esperable sino como un refuerzo del régimen implantado por los vencedores de la Guerra Civil. Tanto que Franco y los suyos se pusieron firmes para acabar de una vez con los restos del Ejército de la II República que aún quedaban en las montañas, especialmente en las astur-leonesas. La que se llamó “Operación Exterminio” causó la muerte de treinta guerrilleros en enero de 1948 −en una emboscada organizada al alimón por la Guardia Civil y el Servicio de Información de Falange− y culminó con la matanza del Pozo Funeres en aquella misma primavera. El escritor Alejandro M. Gallo, asturleonés de 1962, licenciado en Filosofía, Ciencias Políticas y Ciencias de la Educación, exoficial del Ejército, jefe de la Policía Local de Astorga y de Langreo y, actualmente, comisario-jefe de la Policía Local de Gijón, medalla al Mérito Policial, noveló estos hechos en su también titulada Operación Exterminio, ya hace once años. Pero ¿qué ocurrió después con las partidas de guerrilleros que aún quedaban? ¿Cómo se vivieron y sufrieron los años siguientes hasta que se captura y fusila al guerrillero Caxigal en 1950 y a su compañero de lucha Manuel Girón al año siguiente? Pues aquí está para novelarlo (para hacer historia con la Historia) este Franco debe morir que a primeros de junio saldrá a librerías.