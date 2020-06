El relato y la verdad

Una novelista indaga en el desmoronamiento de su vida familiar y empieza por desconfiar del relato, sabedora de que la búsqueda de la coherencia formal al autonarrarse se convierte también con facilidad en una manera de rehuir la verdad sin paliativos. En Despojos (Sobre el matrimonio y la separación) Rachel Cusk (Toronto, 1967) se desnuda dos veces, la primera al desentrañar el trasfondo de su ruptura conyugal y la segunda al renunciar a los recursos de escritora para que el viaje a la profundidad de su propio fracaso no se quede solo en la apariencia. “Si alguien me preguntara qué desgracia me había ocurrido, es posible que yo preguntara a mi vez si quería conocer el relato o la verdad”. Deja constancia así de esa problemática escisión, que sólo se resuelve cuando la forma de narrar se somete a lo ocurrido, porque “el relato tiene que obedecer a la verdad para representarla, lo mismo que la ropa representa el cuerpo”.