El lobo ataca otra vez en los pueblos de Redes y mata a cuatro ovejas en Veneros

Y hasta ahí coinciden. La propietaria de “Nube” explica que estos días tiene un problema de salud y, por eso, fue su pareja quien se personó en la clínica. “Nada más llegar ya me dijeron (desde la protectora) que había una factura de 600 euros pendiente. No me pareció justo que hicieran nada a la perrina sin consultarme antes, ya que tiene microchip y toda la documentación en regla”, señala. Dice que llevaron al animal a la perrera y que, tras muchos intentos, su pareja logró verla: “Estaba en un estado deplorable, sin agua y atada. Para ella es terrible estar enjaulada”, explica la dueña. En los últimos días han presentado dos denuncias ante la Policía Nacional: una por los obstáculos para recuperar a su animal y la otra por el presunto caso de maltrato.

La versión de “Alma Animal” es muy distinta. La responsable de la entidad, Silvia López, asegura que la perra está en malas condiciones por “un maltrato reiterado a lo largo del tiempo”. “Es el caso más terrible que he visto”, añade. Las imágenes a las que ha tenido acceso este diario muestran heridas abiertas con gusanos dentro, además de un lomo totalmente descarnado. “Contamos con informes de tres veterinarios que confirman nuestra versión”, añade la responsable de la entidad animalista. “Es mentira que el problema sea el dinero. No se la devolveremos ni por 600 ni por 6.000 euros, porque no la están cuidando adecuadamente”, asegura Silvia López. Añadió que la propietario “ni se personó ni dejó una autorización para recogerla”.

El estado de “Nube” ha empeorado mucho. Tanto, que la perrita ha sido trasladada a una clínica veterinaria en la que recibe atención durante todo el día. “Sería una gestora pésima si devolviera este animal a esa familia”, concluye ella. La familia de “Nube” no se da por vencida: “No sabemos ya dónde ir, pero no descansaremos hasta abrazarla”.