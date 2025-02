Alerta “trap”en las aulas:esta música alienta el machismo, afirman los expertos

“Si no tienes los dieciocho, eso es cárcel (no, no, no). Si no sois mayores de edad vete a casa, a ver ‘Pocoyó’. Pero si ayer cumpliste los dieciocho, tienes premio”.

Las letras que acompañan a esta información tienen historia. Explica Rocío Valle que el cantante Kidd Keo “fue investigado por unos presuntos mensajes subidos de tono a menores”. Salió indemne de la acusación, y respondió por todo lo alto. Con “Dracukeo”, un videoclip lleno de imágenes degradantes para la mujer y una letra machista y humillante –en esta información se han seleccionado los versos menos obscenos–.

“Con esta letra la tengo enamorá. La tengo la … como un calamar”.

Es muy probable que la letra no enamore a nadie, pero sí que puede ser peligrosa entre los jóvenes. Rocío Valle se dirigió en este programa al alumnado de 2°. de ESO. “Están en una edad muy complicada”. A preguntas de la experta, aseguraron que lo que les gusta de “Dracukeo” y otros temas “trap” es el ritmo, y que no prestan atención a lo que realmente canta el autor. “La música es un instrumento de socialización, igual que el cine y la literatura. Aunque digan que no prestan atención a lo que escuchan, los mensajes se integran inconscientemente”.