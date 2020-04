Pablo Junceda Subdirector General del Grupo Banco Sabadell

El futuro va a ser de mucha tecnología, mucha sostenibilidad y el cuidado de las personas desde todos los ámbitos

Pablo Junceda lo tiene claro: el que se quede atrás en el mundo tecnológico, no va a sobrevivir. Subdirector general del Grupo Banco Sabadell, es consciente de que va a haber un antes y después tras la crisis sanitaria del COVID-19, tanto a nivel personal como profesional. A partir de ahora, asegura que habrá tres ejes fundamentales: la tecnología, la comunicación en clave de sostenibilidad y de colaboración con la sociedad, que en su opinión será esencial puesto que las compañías que no piensen tanto en los resultados económicos “saldrán reforzadas”, y, en tercer lugar, el apoyo a la gente. Es la clave. “En este mundo que nos viene, el que apueste por las personas va a acertar. Ya sea dejándoles teletrabajar, cuidando más su seguridad y condiciones de trabajo… El futuro va a ser de mucha tecnología, mucha sostenibilidad y el cuidado de las personas desde todos los ámbitos, tanto laboral como personal. Es una lección que, por desgracia, estamos aprendiendo a marchas forzadas, pero quedará bien aprendida”, señala.

En este mes de confinamiento, todos los que integran Banco Sabadell se han volcado sobremanera con sus clientes. Ya sea desde las oficinas o de forma virtual. Haciendo honor a su lema “Estar donde estés”, Junceda, que no oculta de una de las grandes satisfacciones de estas últimas semanas es trabajar en zapatillas, señala que han sido uno de los bancos pioneros en tratar de hacer realidad este eslogan. “Desde hace tiempo veníamos desarrollando muchos formatos de acceso remoto a nuestras oficinas y nuestros servicios, y desde las primeras horas del estado de alarma en el banco teníamos claro de que estábamos en condiciones de prestar el servicio bancario con el mismo nivel de cercanía y profesionalidad”. El 81% de las personas de la organización de Banco Sabadell en el norte de España están haciendo teletrabajo. Así lo revela Junceda, quien no oculta que este éxito en la forma de trabajar seguramente no finalice con el estado de alarma. “Viendo la calidad de servicio que se está dando en teletrabajo, me da igual que algunos trabajos se hagan siempre desde casa, una fórmula que además permite mayor conciliación de la vida laboral y familiar”. Y va más allá, puesto que cree que no sólo ocurrirá en Banco Sabadell “En España tenemos demasiado virus de presencia en las empresas, esta obsesión por ‘estar ’siempre va a reventar por los aires”, cuenta.

Convencido de que Asturias saldrá adelante tras esta crisis sanitaria, Pablo Junceda reconoce que únicamente tiene una preocupación, la cual ha trasladado a sus diversos equipos: no pueden dejarse de atender las necesidades de financiación de ninguna empresa o familia. “Mi banco tiene que ser una solución, bajo ningún concepto puede ser un problema”.