Un ángel que se jubila después de tres décadas

El cielo asturiano cuenta, desde hace varios días, con un ángel de la guarda menos. Por el aire ya no va a volver a bajar a ningún rescate José Manuel Suárez, el médico que desde hace 30 años viaja a bordo del helicóptero de Bomberos de Asturias y que este año ha colgado la bata. ¿La razón? Tres décadas de trabajo son suficientes y ahora mismo Suárez siente que su relevo está garantizado. «Hay aquí un equipo de primera y me puedo ir tranquilo», asegura el facultativo que pasará el tiempo que le queda hasta jubilarse definitivamente de la medicina entre la estación de Pajares y «donde me quiera llevar el Sespa». En su mochila personal Suárez se lleva tres décadas de aprendizaje en un servicio que él mismo ayudó a crear junto con algunos de sus compañeros a los que no deja de nombrar una y otra vez en su encuentro con LA NUEVA ESPAÑA. Es por ellos, asegura, por los que quiere contar su historia. Suárez inició la carrera profesional que ahora culmina en el año 88 y lo hizo, como se hace casi todo lo importante en esta vida, por casualidad. Después de licenciarse en Medicina en la Universidad de Oviedo en el 82 y una vez completa la mili el facultativo se convierte en uno de los pioneros en lanzar un servicio de rescate en helicóptero que en Asturias se vio como necesario en el año 86, cuando un accidente en la zona de Los Lagos costó la vida a varios vecinos del País Vasco -entre ellos la madre de la presentadora televisiva Anne Igartiburu-. «Por aquel entonces había un destacamento de la Cruz Roja que se encargaba de estas cosas pero era completamente precario, no contaban con personal sanitario y se veía que ...

