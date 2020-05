Sensatez y responsabilidad, la receta de los asturianos para ir a la playa

No se pueden poner puertas al campo o, por ser más concretos, no se pueden levantar diques en el mar ni en la orilla. Los asturianos quieren ir a la playa más pronto que tarde y no contemplan otra cosa, como quedarse en casa en verano. Tampoco en las próximas semanas, cuando ya empieza a apretar el calor en una primavera, para más inri, inusualmente cálida en el Principado, lo que atiza las ganas de solazarse en la toalla y refrescarse en el Cantábrico.

Los incondicionales de la playa admiten que es difícil regular el uso y disfrute de estos espacios al aire libre en plena crisis sanitaria, en la que por el bien de todos se debe mantener la distancia (mínimo dos metros) para evitar contagios. Por tanto, los consultados por LA NUEVA ESPAÑA plantean ideas –como fijar horarios, desalojar los arenales en los que la marea alta se come prácticamente todo el espacio, dividir la jornada por tramos horarios y edades– que ayuden a establecer cómo disfrutar de la arena y del mar. Pero en última instancia defienden que, normas aparte, de lo que van sobrados en los últimos dos meses, deben imperar la sensatez, el sentido común y la responsabilidad.