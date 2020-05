Reducir la vulnerabilidad y el caos, los pasos hacia la era postcovid

Carlos Paniceres | CÁMARAS DE COMERCIO

“En esta situación de posguerra en la que estamos tendremos que aprender a convivir con el virus. La iniciativa de dar luz en este mundo de incertidumbre con los ‘Diálogos por la reconstrucción’ me parece muy positiva. Hemos tenido a dos personas de primer orden. Ahora conviene repensar los modos de trabajo y las medidas sanitarias y cómo nos relacionamos entre nosotros. Hemos aprendido que hay que dedicar más recursos a salud pública y control de las epidemias. Además, asistimos a una transformación de las relaciones sociales y de cómo interaccionamos. El teletrabajo nos ha revelado el déficit en digitalización de las empresas, que no estaban preparadas y muchos negocios si no se reinventan, no sobrevivirán.