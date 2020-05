Populismo y proteccionismo, “tentaciones” a evitar para salir de la crisis económica

La renta mínima vital es una de las medidas puestas sobre la mesa por algunas formaciones políticas de manera recurrente, aunque ahora con más insistencia ante la necesidad de proteger a familias golpeadas por la crisis. Mauro Guillén no se olvidó de ella durante el encuentro de ayer con José Manuel Campa y él mismo la puso sobre la mesa para rechazarla con rotundidad.

“Estoy en contra de una renta universal, de que todos los ciudadanos, todas las familias, perciban una asignación mensual o anual. Trae algunos beneficios, pero muchísimos problemas. No es un programa que se dirija a los más necesitados”, opinó antes de enlazar con una matización. “Hacer frente a distintos problemas, sobre todo si se trata de pobreza o falta de acceso a alimentación, en colectivos perjudicados por una crisis me parece bien”, aclaró. Y añadió: “Completamente rechazable es una renta universal. Hay muchas investigaciones que defienden que no resulta nada beneficiosa para la sociedad. Lo fundamental es que la mayor parte de las medidas se dediquen a que el vínculo entre empresa y trabajadores no quede roto. De esa manera se va a facilitar una posible recuperación económica, esperemos que en los próximos meses”.