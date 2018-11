¿Qué perros son peligrosos en Asturias y por qué?

Las señales que indican que un perro va a atacar son las mismas en todos los canes, pero en los potencialmente peligrosos se multiplican. Además, advierte que el movimiento del rabo de un perro no siempre es positivo. “Puede tener máxima intención de morder y estar moviendo el rabo como una moto. Es una señal de excitación y, dependiendo del contexto, puede significar amistad o agresión”, explica.

El educador canino señala las claves para la correcta educación del perro: tener paciencia, empatizar con el animal, cometer pocos errores y huir de la violencia. “No puede ser que un cachorro se sitúe debajo de la mesa, y uno esté dándole trozos de pan y el otro riñéndole por estar ahí. ¿Con qué opinión me quedo?, se preguntará el perro. Y obviamente siempre va a tirar por la comida. Es muy importante que los miembros de una misma familia se pongan de acuerdo. Y no es no; el perro no es tonto, no se da contra una pared”, indica. El experto aclara no obstante que no es lo mismo actuar con cachorros que con adultos, que con perros adoptados, que pueden tener vicios. En este último caso, “hay que hacer un esfuerzo mayor”.