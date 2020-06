“Nos piden innovar pero nos dan las clases como siempre”, lamentan los futuros docentes

“Sumándolas, hacemos un año de prácticas”, indican Bárbara Areces y Alba Álvarez, de Pola de Laviana y en primero del grado de Educación Primaria. Ahora bien, como dice el sierense Lucas García, que va a tercero de Primaria, “si ponen más prácticas, no nos parecerá mal”. Eso sí, habrá que reformarlas también.

“Depende mucho del tutor que te toque, porque muchos no te dejan que te involucres y que tomes decisiones. A mí, me sentaron al final de la clase con los niños para que tomase apuntes. ¡Para eso no estudias Magisterio!”, dice Marcos Galán, de Taramundi y también en tercero de Educación Primaria. Aunque en cuarto, apunta su compañero, el ovetense Rubén González, “a algunos les dejan impartir clases”, pero, insiste, “eso depende del tutor”.