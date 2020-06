Más miedo al examen que al virus en el inicio de la nueva normalidad universitaria

La presión que ya trae de serie un examen, y que crece si es uno de los primeros importantes del tránsito por la Universidad, ha venido esta vez con “un plus”. Sara Peña asiente a la entrada de la facultad de Química mientras da el último repaso a sus apuntes. Ella y los compañeros de su alrededor casi están debutando en la Universidad, son de Primero, y tienen examen de Matemáticas el día en el que también la Universidad de la desescalada se estrena en las pruebas presenciales. Reconocerán, eso sí, esto no cambia, que están más nerviosos por el examen que por los protocolos, más por las preguntas y lo que se juegan que por la concentración de no tocar donde no deben o por la inquietud de lo desconocido, pero es evidente que esto no son los prolegómenos de un examen cualquiera.