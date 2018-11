Aviso a los viajeros asturianos: Madrid restringe el tráfico en el centro

Las restricciones al tráfico privado en el “cogollo” de las calles del centro de Madrid han entrado hoy en vigor. El proyecto se ha denominado Madrid Central y está llamado a cambiar la forma de moverse en la capital de España ya que solo podrán circular en coche por el centro los vecinos que residan en las calles afectadas, sus invitados -un máximo de 20 al mes-, los vehículos no contaminantes y quien estacione en un aparcamiento. “No es un proyecto que esté interiorizado por los ciudadanos. La mayoría no sabemos muy bien qué es ni cómo va a resultar. En Madrid había experiencias previas de cierre al tráfico de la zona centro en periodos complicados, como Navidad, pero esto es más ambicioso y se oyen muchas dudas”, explica Saúl Montes, uno de los muchos asturianos que trabaja y reside en la capital de España. Entre los pros y contras del proyecto, las visiones están divididas. “En general, quienes no tienen coche y residen en la zona centro son muy favorables a Madrid Central porque se beneficiarán de menos ruido; entre los que tienen coche, el principal elemento que genera complicación es el tema de tener que registrar a quienes te visiten, con un máximo de personas al año, para que puedan circular por la zona”, añade Montes. Las mayores quejas, sostiene, las han venido emitiendo “quienes viven fuera de Madrid y trabajan en la zona afectada. Esa gente está muy cabreada”, sostiene este asturiano.

El caso es que a partir de ahora todo aquel que viaje a Madrid no debería dejar de interesarse por el proyecto Madrid Central. Las que siguen son algunas claves básicas.