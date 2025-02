«Aún no soy capaz de asimilar lo que pasó. Todavía sigo hablando con Misael y pensando que va a volver». Montserrat Casillas, la esposa del hombre que falleció el domingo en la carretera de acceso a Fuentes de Invierno -en la vertiente asturiana del puerto de San Isidro- tras ser arrollado por una furgoneta cuando estaba colocando las cadenas en su coche, estaba ayer rota por el dolor durante el velatorio que se celebró en el tanatorio ovetense de El Salvador. Arropada por riadas de amigos y familiares, y aún golpeada por el impacto de la tragedia, la mujer lograba, pese a ello, sacar fuerzas para recordar el fatídico accidente. Estaba al lado de su marido cuando el vehículo se lo llevó por delante –conducido por un joven del Bierzo que reconoció ante la Guardia Civil que había consumido cannabis la noche anterior– y tiene la imagen grabada a fuego. «Llegué a tocar la furgoneta con la mano, pero no pude frenarla», repetía, como si hubiese podido hacer algo por salvarle la vida al padre de sus hijos. Misael García cayó muerto en el acto junto a su coche tras el brutal impacto cuando estaba tomando las pertinentes medidas de seguridad para subir a la estación allerana para disfrutar de una jornada de esquí junto a su familia. Sus hijos, un niño y una niña, de 9 y 4 años, se encontraban en ese momento en el interior del vehículo esperando a que sus padres terminasen de colocar las cadenas en los neumáticos. Gracias a Montserrat Casillas los pequeños no tuvieron que pasar el mal trago de ver a su padre sin vida y tendido entre la nieve. «Los niños no vieron nada porque conseguí apartarlos de allí desde un primer momento. Fue lo primero que hice, no podía dejar ...

