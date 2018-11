Desde Hipatia hasta Johnson: las mujeres invisibles de la ciencia

Marie Curie es una de las científicas más conocidas. Pero, ¿y su hija Irène y su nieta Hélène? La primera fue galardonada con el premio Nobel de Química en 1935 y la segunda es física nuclear (tiene 91 años) y una gran defensora de la utilización pacifista de la energía atómica. Hay muchos más ejemplos de científicas “invisibles”, como las llama Macho-Stadler: Marguerite Perey descubrió el francio, Chien-Shiung Wu demostró que el principio de la paridad no se cumple en la naturaleza, Rosalind Franklin fue experta en la técnica de difracción de rayos X, Florence Nightingale fue pionera en la práctica de la enfermería, Mary Anning identificó correctamente el primer esqueleto de ictiosaurio…

¿Y en la actualidad? “Sigue habiendo poca visibilidad”, contesta tajante la vasca Marta Macho-Stadler. Su referente es la asturiana Margarita Salas, la inventora de la patente más rentable de la historia de España, que “merece un mayor reconocimiento”. “Ya sería hora de que le diesen el premio ‘Princesa de Asturias’”, asegura la matemática, que cree, no obstante, que hay muchas investigadores que “a día de hoy están haciendo una labor enorme”. Macho-Stadler lleva cuatro años con el blog “Mujeres con ciencia”, de la Universidad del País Vasco, en el que cuelga todos los días la historia de una científica. “Y todavía quedan muchas pioneras por rescatar”, apunta. La especialista en Teoría Geométrica de Foliaciones fue consciente de la desigualdad cuando aterrizó en el mundo laboral: “En mi departamento era la única mujer, era, como decimos en Matemáticas, un contraejemplo. A foros de 70 personas íbamos sólo dos mujeres. Y eso da vértigo”. Aunque los tiempos han cambiado, la discriminación, afirma, sigue presente. “Desde que pongo el pie en la calle ya me están discriminando. Queda por resolver el micromachismo, que no es tan micro porque es muy sutil y costará mucho eliminarlo”, sentencia.