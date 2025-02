Las minivacaciones escolares enfurecen a los padres: “Nos parten en dos”

Cantabria, la comunidad con el parón más largo en colegios: una semana

Hasta un semana de vacaciones en Cantabria. Los colegios de esta comunidad son los que tienen el parón más largo del país. Lo llevan aplicando desde el curso 2016- 2017 también con grandes problemas de conciliación. El modelo cántabro imita al de países como Finlandia o Dinamarca, en los que cada ocho semanas de clase hay una de descanso, lo cual se supone que mejora el rendimiento de los alumnos.

El Gobierno de Castilla y León ha diseñado este año un calendario escolar muy similar al de Asturias con unas minivacaciones que van desde hoy hasta el próximo domingo. Por su parte, en Madrid y en Melilla sólo es día no lectivo mañana, que sumado al festivo del viernes genera un macropuente de cuatro días. El resto de regiones no aplican descansos, por lo que no hay problemas de conciliación.

En Asturias, la Consejería llegó a estudiar para el curso 2018- 2019 la opción que funciona hoy en día en Cantabria, aunque finalmente optó por un calendario estándar que introdujo dos días no lectivos el miércoles 31 de octubre y el viernes 2 de noviembre, ya que Todos los Santos cayó de jueves. Es la misma estructura por tanto que este curso, igualmente con cinco días de descanso en total.