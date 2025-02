Dos son las tendencias que aprecian los rectores de la Universidad española para los próximos meses. Los responsables y ex cargos universitarios reunidos por LA NUEVA ESPAÑA en la cumbre académica de Ribadesella entienden que el modelo de enseñanza híbrido (que combina actividades presenciales y online) es ya “inevitable”. Así lo expone el exrector de la Universidad Complutense Madrid, Rafael Puyol. A su juicio, la enseñanza presencial, “aunque se pueda realizar, no será en las mismas condiciones que hasta ahora y, por lo tanto, dará lugar a ese modelo híbrido que va a ganar mucho terreno en el futuro inmediato”. A este respecto, el rector de la Universidad de Oviedo quiso aclarar que aunque todas las instituciones docentes hayan avanzado en su preparación hacia la no presencialidad ante futuros confinamientos, ellos continuarán siendo una universidad presencial. “No cabe otra cosa”, aseveró. La segunda gran tendencia la apuntó también Puyol, experto en demografía, y se corresponde, precisamente, con un hecho que se certifica en la Universidad de Oviedo: la tendencia al alza en el alumnado universitario. “Ya ocurrió durante la crisis de 2008 y ahora, con más dificultades, vamos a tener que enfrentarnos a un número de alumnos más elevado”, adelantó. ¿La razón? La crisis económica va a producir los mismos efectos que en 2008. A falta de alternativas laborales va a haber mucha gente que diga: “Bueno, pues sigo en la Universidad o hago un máster o hago un título propio; es decir, me sigo formando”. El número de alumnos potenciales va a aumentar también, añade Puyol, porque están llegando a la Universidad las generaciones de la recuperación de la natalidad entre 1998 y 2008. “Parece un espejismo, pero es una realidad”, certifica con cifras: del millón seiscientos mil alumnos actuales de la Universidad española se llegará ...

Contenido exclusivo Asturias Cumbre académica de LA NUEVA ESPAÑA en Ribadesella La universidad ganará 300.000 alumnos en una década, auguran los rectores Excargos académicos llaman a superar la división ministerial de Ciencia y Educación: “Gabilondo sería una persona idónea”, sugiere Villa Cellino