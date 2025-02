La solución de los juristas al atasco de las licencias: reducirlas y más personal

La exacerbación legislativa, la multiplicación de normas, sin que haya un instrumento administrativo adecuado que la soporte, y la desconfianza respecto de los administrados, que ha hecho que crezcan exponencialmente los supuestos en los que se exige una licencia, explican en buena parte el atasco que se está viviendo en campos como el urbanismo o la construcción en Asturias, como vienen denunciando en los últimos días numerosos usuarios que tienen que sufrir retrasos de meses en la realización de obras o la apertura de negocios por la lentitud de la Administración. Los juristas expertos en Derecho Administrativo son muy conscientes del problema y sostienen dos vías de solución: por un lado, la revisión de la normativa y la reducción de las licencias, y por otro la dotación de más personal para la tramitación de los permisos, sin que ello suponga necesariamente aumentar el ya de por sí amplio número de funcionarios. Para el catedrático de Derecho Administrativo Alejandro Huergo Lora no hay una receta mágica, pero podría empezarse por una revisión de la legislación y establecer “qué licencias son pertinentes y cuáles no; quizá no haya que controlar tantas cosas”. Para Huergo, “ahora, la ley va por delante de la administración, no se piensa si se cuenta con los medios personales adecuados, se crean infracciones, pero no hay personal suficiente para vigilar”. El catedrático añade que “hay que pensar que la licencia es un control preventivo, y que, en algunos casos, es más útil advertir de las consecuencias del incumplimiento de la norma, con controles ulteriores, que establecer una licencia”. Huergo añade no obstante que “la licencia se ve como un obstáculo, algo que lleva tiempo, pero se olvida que da seguridad jurídica; sin ellas, se cometerían más ilegalidades, los empresarios operarían con más inseguridad”. Dicho lo ...

