La pesca pierde encanto: “Ahora es difícil que un niño se enganche”

Onofre Bárcena, presidente de la Sociedad de Pescadores del Cares-Deva, no se anda por las ramas y es contundente en su análisis de la situación. “¿Qué chaval se va a enganchar a la pesca? Si no hay más que piedras… Ahora no hay afición”, lamenta Bárcena, que pone como ejemplo su experiencia personal. “Tengo un crío de 16 años que empezó a pescar con ocho. Y él conoció el río un poco mejor de lo que ahora, y tiene algo de afición. Pero iniciar ahora a los niños no puede ser porque los llevas y no se pesca nada, no sale nada”, explica el experimentado pescador de los ríos más orientales de la región.

Joaquín Alperi, presidente de la Real Asociación Asturiana de Pesca Fluvial, apunta a una sucesión de factores que favorecen el descenso, más allá de la tramitación de licencias interautonómicas y el relevo generacional. “El año pasado vinieron los ríos crecidos; y el anterior todo lo contrario, de sequías, con ríos secos. Llevamos dos años muy críticos para la pesca”, expresa, a lo que agrega: “Si vas a los cotos, te vale dinero. Si vas a zonas libres, las fincas de alrededor están cerradas porque la gente ya no las cuida y la Confederación debería facilitarlo y no lo hace. Cada vez hay más cormoranes, más garzas, más nutrias. Y más peces raros…”