Miles de asturianos ya pueden solicitar el IRPF retenido por maternidad y paternidad

Los beneficiarios de las devoluciones deben reunir una doble condición: en primer lugar, haber cobrado entre 2014 y la actualidad las prestaciones de maternidad o paternidad, recibidas en este tiempo por más de 33.000 asturianos; en segundo lugar, haber tenido retenciones por IRPF, requisito que no cumplen todos ellos. Ocurre que una parte no menor de los beneficiarios, particularmente en el caso de las madres, tienen salarios exentos de retenciones porque son inferiores al limite a partir del cual (cerca de 13.000 euros anuales) nace la obligación de abonarlas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, habló ayer de un millón de potenciales beneficiarias y beneficiarios y de hasta 1.600 millones de euros en devoluciones. Los técnicos de Hacienda, agrupados en el sindicato Gestha, dan por seguro que los números serán notablemente más modestos porque son muchos los casos en los que no hubo retenciones de manera efectiva.