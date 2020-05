El uso de mascarilla “llega tarde y no hay concienciación”, avisan los expertos

La obligatoriedad de poner mascarilla siempre que no se pueda guardar la distancia de seguridad de 2 metros “llega tarde y no hay concienciación sobre su uso”, a juicio de los expertos. La mala utilización, la sobredemanda y los mensajes contradictorios, durante semanas, de las autoridades sobre su necesidad, son las principales fallas de la estrategia que el Gobierno central publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que, en la práctica, supone la obligación de llevar mascarilla tanto en edificios cerrados y espacios abiertos, siempre que no sea posible mantener la llamada distancia social, aunque no establece sanciones por el incumplimiento.